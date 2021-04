João Guilherme Ávila mostrou mais do que gostaria nas redes sociais neste sábado (3). O ator de 19 anos compartilhou um vídeo em que estava debruçado na banheira, mas o pênis dele acabou aparecendo ao fundo da gravação em determinado momento. O nude rapidamente viralizou na web, e o artista pediu que a imagem não fosse compartilhada em respeito às crianças que o acompanham.

No vídeo, o filho do sertanejo Leonardo não falou nada. Ele apenas usou o efeito da ferramenta Stories do Instagram para aproximar e afastar a imagem. No momento em que a câmera está muito aberta, o pênis dele aparece. Assim que percebeu a gafe, ele apagou a publicação.

Com 12,9 milhões de seguidores no Instagram, João Guilherme não conseguiu escapar da repercussão. O print começou a circular no Twitter, com fãs dizendo que o cantor é muito desligado.

Com o nome dele entre os assuntos mais comentados da rede social, ele aproveitou para divulgar o clipe da música Joga Pro Ar, lançado no fim de fevereiro. “Aproveita e vão ouvir Joga Pro Ar. Foda-se”, escreveu.

Na sequência, o artista compartilhou um tuíte de um seguidor dizendo que se fosse o nude de uma mulher não estariam espalhando como forma de piada ou zoeira.

“Se fosse nude de uma menina, vocês estariam se unindo em empatia para não espalharem, não compartilharem e fariam até tag. Mas como o João Guilherme é homem, vocês saem explanando tudo, expondo vídeo e tudo mais. Espero que cada tuíte que esteja repostando leve um processo no rabo”, postou o usuário @Elefazocoment.

João Guilherme também se posicionou cobrando respeito pelas crianças. “Gente, deixa eu falar agora na moral: rede social tem criança. Desculpa, foi sem querer [que vazou], agora cuidado com criança. Isso é sério. Longe de mim que as crianças vejam isso. Eu espero que vocês pensem da mesma forma. Respeito por mim eu tenho certeza que muitos não têm, mas tenha pelo próximo”, pediu.

Veja abaixo os tuítes com a repercussão:

aproveita e vão ouvir “joga pro ar” https://t.co/aVPOjJZVNM foda se 🥰

— J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) April 3, 2021

gente dxa eu falar agora namoral, rede social tem criança. dsclp foi sem querer agora cuidado com criança. isso é sério

— J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) April 4, 2021

longe de mim que crianças vejam isso. eu espero que vcs pensem da mesma forma

— J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) April 4, 2021

respeito por mim eu sei, tenho ctz que m u i t o s nao tem. Mas tenha pelo próximo

— J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) April 4, 2021