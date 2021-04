Redmi K40 Gaming vende 100 mil unidades em 1 minuto na China

Lançado na terça-feira (27), o celular Redmi K40 Gaming Edition já é considerado um sucesso pela Xiaomi. De acordo com a fabricante, o modelo vendeu mais de 100 mil unidades em apenas um minuto na China, esgotando o estoque disponível na pré-venda iniciada hoje (30).

Apresentado como uma alternativa mais barata de smartphone para gamers, o K40 Gaming custa a partir de 1.999 yuans no mercado chinês, na versão com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. O valor equivale a R$ 1.675 pela cotação do dia, em conversão direta.

Ele tem ainda outras cinco variantes. O modelo com 8 GB + 128 GB custa 2.199 yuans (R$ 1.843), enquanto o que tem 8 GB + 256 GB sai por 2.399 yuans (R$ 2.011). Há também as versões com 12 GB + 128 GB por 2.399 yuans (R$ 2.011), 12 GB + 256 GB por 2.699 yuans (R$ 2.262) e a edição especial Bruce Lee por 2.799 yuans (R$ 2.346).

A versão gamer do K40 tem uma série de atrativos para os jogadores.Fonte: Gizchina/Reprodução

Com o seu novo celular, a Xiaomi quer ultrapassar a marca de 1,7 milhão de unidades vendidas na China ainda em 2021. Se alcançar a meta, a empresa superaria a quantidade de smartphones para jogos comercializados no país em 2020, que ficou entre 1,6 e 1,7 milhão de aparelhos.

Lançamento global indefinido

Por enquanto, a versão gamer do Redmi K40 está sendo vendida apenas na China. A empresa ainda não definiu se ele será lançado globalmente, apesar de a sua apresentação ter chamado a atenção em todo o planeta.

O Redmi K40 Gaming tem tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, além de Android 11. Outros destaques são o processador MediaTek Dimensity 1200, câmera principal de 64 MP, áudio JBL, conectividade 5G e bateria de 5.065 mAh.