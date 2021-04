Reforço de R$ 13 milhões perde espaço de vez no Atlético e Cuca expõe situação: “Eles se auto escalam”

O Atlético chamou a atenção nas últimas temporadas como um dos times que mais contratou no mercado da bola. Visando qualificar seu elenco, principalmente para atender os desejos do ex-técnico Jorge Sampaoli, o Galo contou com o apoio de investidores para fechar com uma série de nomes. Nem todos, no entanto, vem tendo o sucesso esperado pela diretoria.









Um dos jogadores que abre a temporada em busca de seu espaço é Alan Franco. Contratado por R$ 13 milhões junto ao Independiente del Valle (EQU) no ano passado, o meio-campista entrou em campo apenas uma vez na temporada 2021. No último dia 7, ingressou na segunda etapa contra o Pouso Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Antes considerado peça-chave com Jorge Sampaoli, o equatoriano perdeu espaço de vez no Atlético com a chegada de Cuca, ficando de fora da lista de relacionados para o confronto com o Deportivo La Guaira, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em coletiva após o triunfo diante do Boa, o treinador expôs os motivos da ausência do meia.

Alan Franco: perdeu espaço com Cuca (Foto: Fernando Moreno/AGIF)



“É uma pena eu não estar contando tanto com o Alan Franco também, mas eu estou oportunizando a todos os estrangeiros [chance no time], mas não posso oportunizar mais que cinco [pelas regras da CBF] (…) Eu tenho os treinamentos, e nos treinamentos eu decido quem vou colocar em campo. E eu decido em cima do que eu vejo nos treinamentos. Eles se auto escalam em cima do que produzem“, lamentou.

Sacanagem com Alan Franco, até pouco tempo atrás era uma das principais promessas do futebol sul-americano, jogador de seleção equatoriana, era peça fundamental do Galo enquanto o time tava jogando pra carai e liderando o BR, hoje o cara nem relacionado pros jogos é, complicado — Gu$tavo | #VazaCuca (@Gusttavo_Pepsi)

April 19, 2021





No Brasil, a CBF permite que apenas cinco jogadores estrangeiros sejam relacionados para as partidas. A limitação, entretanto, não aparece em competições da Conmebol. “Uma pena que você tenha sete estrangeiros e só possa usar cinco. Hoje [domingo, 18] eu não consegui trazer o Alan Franco mais uma vez para o banco. Também, a hora que der, a gente dará oportunidade a ele. No final de semana que vem, provavelmente“, completou Cuca.