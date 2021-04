Reforço do Bahia tem nome publicado no BID

O Bahia recebeu a confirmação da publicação, nesta quarta-feira, no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, do nome do atacante Maykon Douglas, que agora está à disposição do técnico Dado Cavalcanti. O atleta foi anunciado na última sexta-feira e só teve seu nome publicado pelo time nesta quarta.

O jogador, que pertence ao Tombense, estava emprestado ao ABC até o início da temporada, e ficará até o fim do ano em seu novo clube. Na equipe de Natal, atuou em 14 partidas, marcando cinco gols. Por já ter atuado pela Copa do Brasil e pela Copa do Nordeste, só ficará à disposição para a participação na Copa Sul-Americana.

✅ Maycon Douglas teve seu nome publicado no BID da CBF e pode estrear pelo Esquadrão #BBMP pic.twitter.com/cS7Jd83qpr — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 28, 2021

Na competição internacional, o Tricolor Baiano está na fase de grupos, e conta com uma vitória e um empate em duas rodadas. Além disso, o time está na final do torneio nordestino, onde enfrenta o Ceará em uma decisão com jogo de ida e volta. A primeira partida será no próximo sábado, às 16h (de Brasília).