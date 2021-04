Reforço que tem multa de R$ 3,3 bilhões completa dez jogos ‘esquecido’ por Koeman e já pode deixar o Barcelona

O Barcelona vive um momento de definições internas em meio à reta final decisiva de temporada, ainda brigando pelo título de LaLiga. Nesta quinta-feira (22), a equipe enfrenta o Getafe, no Camp Nou, em partida com transmissão ao vivo e exclusiva na tela da ESPN Brasil, a partir de 17h (de Brasília).

Mesmo sem caixa para grandes contratações, o clube vê reforços que não vingaram se acumularem no elenco. É exatamente neste cenário que se encontra Francisco Trincão.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Contratado por 31 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões) em janeiro de 2020 junto ao Sporting-POR, o atacante tem sido esquecido por Ronald Koeman.

O corrugues de 21 anos perdeu espaço no elenco desde a mudança no esquema para o atual 3-5-2 do treinador holandês. Com isso, Jordi Alba e Sergiño Dest passaram a ganhar oportunidades como pontas na equipe.

No banco de reservas, Griezmann e Dembélé se tornaram os nomes mais solicitados por Koeman. Nas últimas partidas até Braithwaite vem ganhando mais espaço.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Mesmo sendo contratado como uma aposta pelo futebol apresentado em Portugal, Trincão não aparece entre os titulares do Barcelona desde 24 de fevereiro, contra o Elche. Nesta quarta-feira, contra o Getafe, completará dez jogos consecutivos sem iniciar uma partida pelos catalães.

Com isso, segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol AS, o atacante agora tem status de transferível, que já aceita ouvir propostas pelo português, até mesmo distante do valor definido como multa contratual.

Francisco Trincão, do Barcelona Getty Images

Francisco Trincão tem contrato com o Barcelona até junho de 2025, com uma cláusula rescisória de 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,3 bilhões).