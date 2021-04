Reginaldo Faria ganha novo papel e volta para o elenco de Um Lugar ao Sol · .

Após perder um papel no principal núcleo de Um Lugar ao Sol e ser substituído por José de Abreu, Reginaldo Faria ganhou outro personagem na novela inédita da Globo. Com 83 anos, o ator havia sido dispensado devido ao agravamento da crise sanitária no país. Ele interpretaria Santiago, dono de uma rede de supermercado e pai da vilã vivida por Alinne Moraes. Agora, o veterano terá a chance de voltar ao elenco da trama com uma participação para lá de especial.

O ator vai viver o aposentado Aníbal, par romântico da personagem de Marieta Severo, a Noca. A mulher passa a frequentar a escola já na terceira idade. Ela é de um restaurante popular e avó da mocinha do folhetim, Lara (Andréia Horta), que a ajuda a cuidar do estabelecimento.

Após ser afastado da trama que está prevista para estrear no segundo semestre deste ano no horário nobre, o nome do ator virou um dos assuntos mais comentados do Twitter porque foi envolvido em um boato de que ele teria deixado o elenco de Um Lugar ao Sol por não querer ser vacinado.

Na ocasião, Faria fez questão de se manifestar para negar isso. Ele, inclusive, já havia tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19. “Isso não existe. Tomei as duas doses da vacina. Sou totalmente a favor da vacinação. Não sou louco! O que aconteceu foi que a Globo, para me poupar, porque tenho 83 anos de idade, teve uma conversa comigo e chegamos à conclusão de que eu não deveria participar da gravação atual”, explicou o ator à revista Quem na época.

Segundo o veterano, a emissora queria antecipar a estreia da trama de Lícia Manzo para abril, após a exibição da fase final de Amor de Mãe. Para isso, o elenco precisaria gravar do capítulo um ao 40 em ritmo acelerado. Então, a emissora decidiu que Reginaldo trocaria de personagem para não precisar comparecer aos Estúdios Globo em março, quando ocorreu o agravamento da pandemia do coronavírus.

Na época, o . procurou a Globo para pedir um posicionamento da emissora, que reiterou que era falsa a notícia de que teria retirado o veterano da novela das nove por ele não ter tomado o imunizante.

“O ator Reginaldo Faria já tomou as duas doses da vacina, no Rio de Janeiro. Em relação a Um Lugar ao Sol, Reginaldo, que tem 83 anos, assim como outros atores do grupo de risco, foi poupado das gravações e afastado do elenco, de comum acordo, para preservar sua saúde. Reginaldo deve fazer uma participação na trama ao final dos gravações”, adiantou a comunicação da Globo .

Com o adiamento da estreia de Um Lugar ao Sol, a novela de Lícia Manzo entrará no ar no horário nobre após a reexibição de Império (2014).

Quer saber tudo sobre o final de Amor de Mãe? Descubra ouvindo o podcast Noveleiros:

Ouça “#53 – Episódio especial: Tudo sobre o final de Amor de Mãe!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor de Mãe e outras novelas.