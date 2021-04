Reinaldo dá susto no São Paulo antes da reestreia no Campeonato Paulista; lateral atropelou ciclista em frente ao CT do clube

O Governador de São Paulo, João Dória (PSDB), irá liberar no início da tarde desta sexta-feira (9), o retorno do Campeonato Paulista. A competição deve ter seu reinício já neste sábado (10), com o São Paulo em campo. Não se sabe ainda quem será o adversário porém, há pouco, um dos jogadores assustou a todos da comissão técnica e diretoria do clube.









Trata-se de Reinaldo. O ala atropelou um ciclista na manhã desta sexta-feira (9), quando chegava ao CT da Barra Funda para mais um dia de treinamento com o São Paulo. O jogador colidiu com o ciclista bem na entrada do clube. A informação foi divulgada pela equipe de reportagem do Globoesporte.com.

O lateral-esquerdo prestou atendimento ao lado do médico do clube, José Sánchez, e de seguranças do São Paulo. O ciclista foi levado pelo Samu. Felizmente, a pessoa ferida teve apenas escoriações leves e não preocupa.

Reinaldo é um dos pilares da aquele de Hernán Crespo é um dos líderes do elenco há um bom tempo. O lateral deve estar em campo normalmente para a reestreia do Paulistão.