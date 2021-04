Reinaldo desabafa após incidente com ciclista: “Saí imediatamente do carro”; lateral está confirmado contra o São Caetano

Um fato chamou a atenção na última sexta-feira (9), envolvendo o lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo. Por meio de suas redes sociais, deixou claro que “está tudo bem” com o ciclista com o qual se envolveu em um acidente na chegada ao CT da Barra Funda. O jogador ainda garantiu que prestou toda assistência após a colisão.









Quando se preparava para entrar no CT do clube, o jogador estava na Avenida Marquês de São Vicente, a caminho de mais um dia de trabalho, se preparando para o retorno do Paulistão, quando acabou colidindo seu carro com o ciclista.

“Infelizmente hoje me envolvi em um acidente com um ciclista quando estava chegando ao CT da Barra Funda pela manhã, para mais um dia de treinamento”, admitiu o jogador. “Logo após a colisão, saí imediatamente do carro para prestar os devidos socorros. Recebi ainda todo o suporte do clube, com a presença do Dr. José Sanchez, que prestou todo o atendimento necessário até a chegada do SAMU, e de outros funcionários”, seguiu Reinaldo.

Reinaldo está confirmado contra o São Caetano – Foto: Pedro H. Tesch/AGIF.



Conforme citado pelo lateral, o médico do time tricolor e demais funcionários fizeram acompanhamento do ciclista até que tudo ficasse bem com o acidentado, aguardando a chegada da ambulância do SAMU para a remoção até o hospital. Reinaldo foi informado de tudo e revelou que nada de grave ocorreu.

“O ciclista foi levado para uma unidade de atendimento e graças a Deus está bem, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Também estou bem após esse grande susto“, respirou aliviado.

Mesmo com o susto, o camisa 6 está confirmado no time que retorna à disputa do Paulistão neste sábado (10), diante do São Caetano, no Morumbi, conforme publicou o portal TNH1. Esse será um início de uma maratona de jogos para os comandados de Hernán Crespo.