Reinaldo, do São Paulo, se envolve em acidente e atropela ciclista em frente ao CT do clube

O jogador Reinaldo, do São Paulo, se envolveu em um acidente com um ciclista na chegada ao CT do clube, nesta sexta-feira (09), na Barra Funda. De acordo com imagens divulgadas pela TV Record, o jogador prestou socorro à vítima, que foi atendida dentro da unidade móvel do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do SBT, o ciclista está bem e não sofreu nenhum ferimento grave. O Samu foi chamado prontamente para atendê-lo da melhor maneira possível. A assessoria de imprensa do Tricolor informou que o lateral também se encontra bem.

O São Paulo se prepara no CCT da Barra Funda para o retorno do Paulistão, que foi confirmado pelo governador de São Paulo.

Em entrevista à Rádio CBN nesta sexta-feira (09), João Doria (PSDB) confirmou que a Federação Paulista de Futebol terá o aval para retomar os jogos no estado, que foram suspensos após a implementação da fase emergencial por parte do Centro de Contingência do Coronavírus, a mais restritiva desde o início da pandemia da COVID-19.

“Adoro futebol, sou torcedor do Santos. Mas quem toma a decisão é o Centro de Contingencia da COVID-19. E nesse caso juntamente com o Ministério Público. Houve uma manifestação feita há duas semanas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sugerindo, para não dizer determinando, que o governo suspendesse os jogos da Federação Paulista de Futebol”, explicou o governador.

“Porém ontem, no início da noite, o MP, depois de várias reuniões com a Federação e com a participação do coordenador do Centro de Contingencia da COVID-19, o Dr. Paulo Menezes, tomou a decisão de liberar os jogos do Campeonato Paulista. Isso será anunciado oficialmente nesta sexta-feira, na coletiva de imprensa. A orientação feita pelo MP e acatada pelo Centro de Contingência foi obviamente acatada pelo governo de São Paulo”.

Esta não é a primeira vez nesta semana que um jogador de futebol se envolve em um acidente em São Paulo. Na terça-feira (06), Luiz Adriano, do Palmeiras, atropelou um homem na saída do estacionamento do Shopping Bourboun, na avenida Francisco Matarazzo, zona oeste da capital.

“Como o próprio vídeo divulgado relata, o atleta não teve culpa ou estava dirigindo de forma imprudente, foi uma fatalidade. Luiz Adriano prestou todo suporte e atenção com a vítima, que se encontra em recuperação e bom estado”, diz nota enviada pela assessoria do atleta.