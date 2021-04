Reinando de meia-atacante, 3 baixas e alteração no ataque: Crespo muda escalação contra o Rentistas e São Paulo terá Miranda na zaga

O São Paulo de Crespo anotou mais uma vítima na noite do último domingo (26). Rodrigo Freitas, Igor Vinícius e Galeano marcaram os 3 gols do passeio contra o Ituano. Dono da melhor campanha do Paulista, o Tricolor lidera o Grupo B com 25 pontos ganhos em 10 partidas.









O próximo desafio do Tricolor é na quinta-feira (29), no Morumbi, contra o Rentistas pela Libertadores. Uma vitória deixaria o São Paulo numa situação ainda mais confortável na competição, já que o primeiro jogo, contra o Sporting Cristal, foi vencido com tranquilidade.

Crespo pôde contar com o atacante Pablo e o lateral Orejuela no treino desta segunda-feira (26) e deve promover algumas novidades na escalação. O esquema utilizado, segundo o ‘GE.com’, deve ser o 3-5-2.

Foto: Pedro H. Tesch/AGIF



Eder e Gabriel Sara não devem ficar à disposição, causando uma mudança no ataque. Pablo deve começar jogando. Léo completa a trinca e se torna o terceiro desfalque do São Paulo. O zagueiro foi expulso na primeira rodada da Libertadores e terá que cumprir suspensão.

Devem jogar: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo (Rojas).