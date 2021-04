‘Rejuvenesci’ · .

Alexandre Nero brinca que, ao contrário dos colegas de elenco, não se verá mais novo na reprise de Império, que volta ao ar nesta segunda (12). O ator aposta que a grande parcela do público sequer se lembrará que ele perdia horas na caracterização para interpretar José Alfredo –a ponto, talvez, de acreditar que ele encontrou a fonte da juventude de O Sétimo Guardião (2018).

“Na época, as pessoas achavam que eu tinha dado uma acabada porque eu fazia uma maquiagem para me envelhecer. Então acho que agora elas vão pensar que eu dei uma rejuvenescida ou que o filtro do Instagram está muito bom. Sem contar que ainda estou dez quilos mais magro. Vai ser ótima essa reapresentação”, entrega o artista ao ..

O intérprete lembra que soube do interesse de Aguinaldo Silva em convidá-lo para o posto de protagonista da produção por meio da imprensa. “Eu primeiro achei que era mentira, depois acreditei que não ia dar certo. Eu não queria, a Globo também não, mas o escritor é essa cara meio maluco que faz as coisas darem certo”, elogia.

Nero revela ainda que sugeriu ao diretor-geral Rogério Gomes, o Papinha, que mantivesse absoluto sigilo sobre as técnicas usadas para lhe assegurar alguns anos a mais, a fim de manter a fantasia para o público. “O Fantástico e o Vídeo Show [1983-2019] queriam mostrar como a equipe fazia, mas a direção comprou a briga comigo, e a gente manteve o segredo”, pondera.

A ideia deu tão certo que os telespectadores acreditaram piamente que o galã, de 51 anos, era pai na ficção de Daniel Rocha, de 30; Andréia Horta, de 37; Leandra Leal, de 38; e Caio Blat, de 40. “Cada vez que eu contracenava com um deles, eu só pensava em como tudo ia dar errado”, confidencia o curitibano.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

José Alfredo (Alexandre Nero) em Império (2014)

Barba, cabelo e bigode

Nero admite que se incomodou com o sucesso de Império logo no início, já que não sabia como ia fazer para se livrar do marido de Maria Marta (Lilia Cabral) depois do fim das gravações. “Foi complicado, mas eu desapeguei. Serei eternamente o comendador e não posso nunca mais usar bigode ou usar roupas pretas, porque as pessoas imediatamente remetem a ele”, diverte-se.

Ele fala que desencanou de vez ao ver um fã abordar Antonio Fagundes pelo nome de uma das suas principais novelas. “Se as pessoas o chamam de ‘o rei do gado’ até hoje, quem sou eu para não querer ser chamado pelo personagem?”, dispara o galã, aos risos, em referência ao folhetim homônimo de Benedito Ruy Barbosa.

O ator também diz que não liga para as críticas de quem vê José Alfredo em qualquer outro de seus papéis. “O comendador sou eu, não tem como fugir disso, mas ele está muito mais no olho de quem vê”, define ele, que defenderá um dos vilões de Nos Tempos do Imperador –novela das seis adiada pela pandemia e que deve estrear no segundo semestre.

Império ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado pela reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. O recrudescimento da crise sanitária obrigou a emissora a adiar a estreia da inédita Um Lugar ao Sol para o segundo semestre deste ano.

