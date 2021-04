Relação de Gabriel Medina e Yasmin Brunet gera briga na família do surfista: ‘Parou de falar com todos’

A situação entre os familiares de Gabriel Medina e o surfista parece não estar nada bem. Após ele se casar com sua parceira Yasmin Brunet sem sua família e deixar de seguir os parentes em rede social, a briga piorou, segundo o portal Metrópoles. A causa: uma possível implicância dos parentes de Medina com Yasmin.

Medina sempre foi muito ligado aos seus familiares. Desde o começo de sua carreira, ele demonstrava muita proximidade com seu padrasto, que o treinou até pouco tempo. Com a situação complicada, Medina precisou buscar um novo técnico. De acordo com uma amiga do casal, Medina teria cortado todas as relações com os parentes.

– Ele parou de falar com todo mundo, deu unfollow… Está todo mundo bolado com ele – revelou uma colega ao portal.

Além de não se seguirem mais no Instagram, como visto pelo site, o surfista brasileiro bicampeão mundial se casou com a modelo Yasmin Brunet, no início de 2021, com quem tem um relacionamento desde o começo da pandemia do Covid-19. A cerimônia aconteceu no Havaí e é puramente simbólica, não tendo valor legal no Brasil.