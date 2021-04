Relacionamento – Fator Holístico, Dinâmico e Estratégico

O processo de construção do relacionamento com o cliente no mercado atual

A construção do relacionamento com o cliente no mercado atual ocorre de forma intangível e implícita à gestão de uma empresa, independentemente de seu porte ou segmento.

Por isso, o conceito de relacionamento com o público precisa estar difundido na rotina de todas as áreas para que as entregas aos clientes sejam feitas considerando que todos os contatos constroem e mantêm essa relação.

Sendo assim, à todas as áreas são pertinentes essa necessidade, de forma que deve ser amparada e mapeada pela empresa por diversas vertentes.

Atendimento, vendas e entregas dinâmicas ao público

Assim sendo, a empresa considera o relacionamento dentro do seu setor de atendimento, dentro das ações de marketing digital e no que diz respeito as suas vendas.

Além disso, é muito importante que as reclamações sejam atendidas de forma resolutiva e que a empresa entregue ao cliente o que ele deseja de forma totalitária.

Assim sendo, a empresa deve tratar o cliente da mesma forma em todos seus contatos, Ou seja, quando ele deseja trocar um produto, deve ser tratado com a mesma atenção que teve ao efetuar a compra. Assim sendo, a construção do relacionamento com o cliente é um valor entregue ao cliente em todas as suas formas de contato. Principalmente na qualidade do produto ou serviço da empresa.

Diversas estratégias amparam os processos internos

Por isso, o relacionamento com cliente vai além de um setor dentro da empresa, precisa ser um valor solidificado e amparado pelas estratégias de diversas áreas.

Dessa forma, a empresa se torna um diferencial competitivo e aumenta suas chances de obter leads cada vez mais qualificados, tornando orgânica a sua conversão em vendas.

Além disso, o relacionamento com o cliente diz respeito à forma como ele é tratado, ao volume de venda e ao crescimento do negócio.

Pesquisas de mercado e ações de marketing digital

Sendo assim, é uma construção holística e dinâmica que deve ser considerada em todas as estratégias, ao passo que a empresa se direciona cada vez mais assertivamente para atender ao seu público-alvo.

Por isso, é importante direcionar pesquisas de mercado e ações de marketing digital para que o engajamento seja direcionado e a construção da sua relação ocorra dentro de um processo dinâmico de fidelização do cliente por meio de feedbacks constantes quanto aos processos internos.

Uma vez que o reflexo existe nas entregas ao público. Pois, a maneira como a empresa funciona internamente e o valor que é repassado na construção do relacionamento com o seu público entregam valores intangíveis ao cliente. Portanto, o relacionamento é um fator holístico, dinâmico e estratégico.