relator aprova regulamentação da carreira

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que regulamenta a carreira de Policial Penal em São Paulo (concurso Polícia Penal SP) deu voto favorável para a legislação. Agora, legislação será votada pelos outros membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Caso a PEC seja aprovada pela Comissão, proposta irá para votação no Plenário. Nele, votação se dará em dois turnos e, para aprovação, é preciso ter votos favoráveis de pelo menos 3/5 da casa.

A Polícia Penal tem como atribuição garantir a segurança dos estabelecimentos penais, a custódia, o transporte e a escolta de presos.

A aprovação da PEC estadual é o primeiro passo para regulamentação da carreira, que ainda precisa passar por aprovação de lei orgânica.

O último concurso de Agente Penitenciário de São Paulo ocorreu em 2017, com oferta de 1.034 vagas, sendo 934 vagas para homens e 100 para mulheres. Para se inscrever é necessário ter nível médio completo.

Os candidatos passaram pelas etapas de provas objetivas, prova de condicionamento físico, avaliação psicológica, investigação social e comprovação de conduta. Na época, salários iniciais eram de R$ 3.548,27.

Resumo

Situação : em regulamentação

: em regulamentação Cargo : Policial Penal (anterior Agente Penitenciário)

: Policial Penal (anterior Agente Penitenciário) Escolaridade : nível médio

: nível médio Vagas : a definir

: a definir Salários : iniciais de R$ 3,5 mil

: iniciais de R$ 3,5 mil Último edital : 2017, MS Concursos

: 2017, MS Concursos Link para o último edital

Confira os cursos do Direção para esta área de estudos

Último concurso Polícia Penal SP (Agente Penitenciário)

O cargo de Policial Penal é o que corresponde, anteriormente, ao cargo de Agente Penitenciário, que teve o último edital publicado e realizado em 2017. Ao todo, foram disponibilizadas 1.034 vagas, sendo 934 para homens e 100 para mulheres.

Na época, era preciso ter nível médio completo. Candidatos passaram por provas objetivas, prova de condicionamento físico, avaliação psicológica, investigação social e comprovação de conduta. Na época, salário inicial era de R$ 3.548,27.

De acordo com o último edital, conteúdo cobrado nas provas objetivas foi o seguinte:

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.