relatório de gestão aponta deficit de 3 mil servidores

A realização do novo concurso CGU (Controladoria Geral da União) continua dependendo do aval do Ministério da Economia para que seja realizado, no entanto, dados do relatório de gestão do órgão apontam o grande número de vacâncias no quadro de servidores, o que pode agilizar o processo de autorização.

Conforme os dados do documento obtido pela equipe de jornalismo do Direção Concursos nesta segunda-feira, 5 de abril, atualmente a CGU conta com 3.098 cargos vagos.

De acordo com o levantamento, o cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC) – nível superior, conta com 1.400 cargos vagos; e Técnico Federal de Finanças e Controle (TFFC) – nível médio, conta com 1.716 cargos vagos. Veja detalhes na imagem abaixo:

Concurso CGU – cargos vagos

Importante destacar que o órgão já solicitou ao governo o preenchimento dos cargos por meio de concurso público. O quantitativo de vagas, de acordo com a CGU, deverá ser definido pelo próprio Ministério.

A informação foi encaminhada pela própria CGU, em junho de 2020. Veja:

“A CGU solicitou ao Ministério da Economia, dentro do prazo estabelecido pelo Decreto nº 9.739/2019, autorização para realização de concurso público no exercício de 2021. Com relação a cargos e número de vagas, a CGU somente poderá disponibilizar essa informação após autorização do Ministério da Economia para realização do concurso”.

Quanto ganha um servidor da CGU?

O cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle é um dos mais prestigiados da carreira pública em nível superior, sobretudo quando o salário é levado em consideração.

De acordo com a tabela de vencimentos atualizada em janeiro de 2019, a remuneração inicial é de R$ 19,2 mil . Ao alcançar o topo da carreira, o Auditor chega a ganhar R$ 27,4 mil.

Além disso, o cargo recebe auxílio-alimentação de R$ 458 mensais.

Resumo concurso CGU:

