relembre 10 atuações históricas do craque do Barcelona contra rival Real Madrid

Falar em Real Madrid x Barcelona sem mencionar Lionel Messi é – ou deveria ser – proibido. Uma história que começou em 2005, quando o argentino ainda era um candidato a craque, e pode ter o último capítulo neste sábado (10), no Santiago Bernabéu, palco em que ele causou tantas aflições à torcida rival como deu inúmeros momentos de alegria aos seus fãs.

Como tributo a essa história que ainda não sabemos se terá fim nas próximas horas, pegamos emprestado o número que cai tão bem em Messi e listamos 10 clássicos memoráveis dele pelo Barça. Nem sempre com gols ou grandes atuações, mas sempre com um fato marcante por trás.

Veja abaixo a lista e volte no tempo desse duelo de gigantes do futebol mundial:

Coadjuvante de R10

Impossível esquecer a faz primeira apresentação em um jogo assim. Ainda mais quando seu time faz 3 a 0 e tem o melhor jogador aplaudido pela torcida inimiga. Foi isso que Messi viu naquele 3 a 0 de 19 de novembro de 2005. Foi o clássico de Ronaldinho Gaúcho, que deitou e rolou com dois gols no Santiago Bernabéu e praticamente encerrou a passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Real Madrid. O argentino deu assistência para Eto’o abrir o placar e atuou 70 minutos, sendo substituído por Andrés Iniesta.

Hat-trick aos 20 anos

O primeiro grande brilho foi na noite de 10 de março de 2007. No Camp Nou, o Real saiu na frente com Rudd van Nistelrooy, mas Messi empatou na sequência. O holandês recolocou o time de Madri em vantagem, mas o jovem do Barça repetiu a dose ainda no primeiro tempo. Sergio Ramos fez o terceiro e tudo caminhava para uma vitória merengue na Catalunha. Mas Messi apareceu com chute cruzado para vencer Casillas, empatar o clássico e anotar o primeiro hat-trick da carreira.

O falso 9 de Guardiola

O famoso clássico de 2 de maio de 2009, em que Messi fez renascer o conceito do falso 9. Dias antes de encarar o atual campeão no Bernabéu, Guardiola ligou para o craque quase de madrugada para mostrar, em vídeo, como eles venceriam o poderoso Real Madrid. Dito e feito: atuando centralizado, mas longe dos zagueiros, o argentino liderou o baile com dois gols e uma assistência na histórica goleada por 6 a 2. Foi o primeiro sinal do que o Pep Team faria nos próximos anos.

Chocolate para Mourinho

Messi não marcou nenhuma vez, mas foi o regente da orquestra que enfiou 5 a 0 no Real Madrid, em 29 de novembro de 2010, boas-vindas e tanto para José Mourinho em seu primeiro El Clásico, no Camp Nou. Xavi abriu a conta, Pedro ampliou e depois David Villa marcou duas vezes, ambas com enfiadas açucaradas do camisa 10. Jeffrén fechou a conta na maior diferença de gols do confronto nas últimas décadas.

Show na Champions

Meses depois daquele 5 a 0, Barcelona e Real Madrid se trombaram na semifinal da Champions League. O duelo nervoso, cheio de cartões e entradas duras (em especial dos defensores merengues), praticamente foi decidido na primeira partida, em 27 de abril de 2011, quando Messi fez os dois gols da vitória por 2 a 0, no Bernabéu. O segundo foi uma pintura, partindo do meio-campo e infiltrando até a área para tocar na saída de Casillas. O time culé seria campeão semanas depois.

Gols, assistência e título

Em 17 de agosto de 2011, Messi voltou a frustrar o Real Madrid com uma atuação histórica, ao participar de todos os gols da vitória por 3 a 2, no Camp Nou, pela decisão da Supercopa da Espanha. No primeiro, deu linda assistência para Iniesta marcar. Depois, anotou um belo tento que deixou até Cristiano Ronaldo de joelhos. A três minutos do fim, acertou lindo voleio e definiu o triunfo para Guardiola e companhia.

Novo hat-trick, agora com Neymar

Sete anos depois, Messi voltou a fazer três gols em um mesmo jogo contra o Real Madrid. Naquele domingo de 23 de março de 2014, o craque foi ainda mais decisivo, ao dar assistência para Iniesta e marcar os outros tentos da vitória por 4 a 3, novamente no Bernabéu. O Barça chegou a ficar duas vezes atrás do placar, mas o argentino, com Neymar a seu lado, brilhou ao converter dois pênaltis no segundo tempo e decidir o clássico.

A comemoração icônica

Como esquecer aquele 23 de abril de 2017, em que Messi liderou o Barcelona em mais uma vitória na capital da Espanha, chegou a 500 gols na carreira e tirou a camisa em frente à torcida do Real Madrid para eternizar uma comemoração épica? Impossível, e a foto abaixo mostra isso. O craque anotou dois gols naquela partida, que ainda assim não foi suficiente para dar o título de LaLiga ao Barça.

Novo 3 a 0 no Bernabéu

Também em 2017, outro clássico no Bernabéu e de novo com comemoração para lá de efusiva do craque. Não é para menos: a dois dias do Natal, o Barça enfiou 3 a 0 no Real Madrid, com um gol de pênalti de Messi, outro de Luis Suárez e o terceiro de Aleix Vidal, após jogada individual do camisa 10 que deixou Marcelo caído na lateral esquerda.

Último embate com CR7

Em 6 de maio de 2018, Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela última vez no clássico espanhol. Cada um deixou a sua marca em uma partida que acabou 2 a 2, com tentos também de Suárez e Gareth Bale. Foi, coincidentemente, o último gol de Lionel contra o Real Madrid, o 26º do maior artilheiro de todos os tempos nesse confronto.