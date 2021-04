Relembre brigas do De Férias com o Ex · .

A união entre celebridades, férias em um lugar paradisíaco e o retorno de ex-companheiros afetivos são os ingredientes básicos do De Férias com o Ex Brasil: Celebs, reality da MTV e do Prime Video que estreia sua nova temporada nesta quinta-feira (8), às 21h30. No primeiro ano da atração, exibido em 2019, os famosos protagonizaram brigas com direito a cuspe, acusação de falsidade, entre outras confusões.

Stéfani Bays, que entrou em A Fazenda 12 após a projeção conquistada no formato de pegação, foi uma das participantes que mais se envolveu em polêmicas durante a atração da TV por assinatura. Ela cuspiu um pedaço de pepino em Leo Picon durante uma tentativa de flerte fracassada e brigou com Fabio Beltrão após escutar um comentário sobre ser falsa.

Lipe Ribeiro, atual affair de Anitta, também se envolveu em confusões durante a estadia em Trancoso, na Bahia. Na época, ele ainda era rotulado como um “boy lixo” pelos telespectadores por causa das suas atitudes com as mulheres durante passagens anteriores pelos realities da MTV.

A produção também surpreendeu o influenciador ao escalar Yá Burihan, participante da terceira temporada da atração e sua ex-noiva, para resolver as desavenças com o antigo amado na frente das câmeras. Relembre cinco confusões da primeira temporada do De Férias com o Ex Brasil: Celebs.

Flerte com pepino

No início da temporada, Stéfani e Leo aproveitaram juntos uma festa do programa, quando a veterana decidiu provar a bebida do influenciador e deu início ao flerte. Picon logo cortou a investida, mas a ex-peoa decidiu seguir em tom de brincadeira, mordeu um pedaço do pepino que estava na bebida e cuspiu no rapaz, dando origem à discórdia. A fofoca se espalhou pela casa, o que alterou os ânimos dos confinados.

Fake do c…

A ex-aliada de MC Mirella também se estressou após Fabio tentar atrapalhar um flerte dela com Bruno Toledo. A morena logo alertou o ator, mas ele seguiu com as críticas e disparou: “Tá se fazendo, né? Fake do caralho!”. Lipe saiu em defesa do intérprete de Leonardo em Topíssima (2019), o que irritou mais ainda Stéfani, que chegou a atirar garrafas e copos de vidro na discussão.

Resposta ignorante?

Biel Romano foi elogiado ao preparar um macarrão com molho para os colegas, mas a intriga começou após Rafa Porto sugerir que o ex-affair de Cinthia Cruz deveria ter preparado a refeição em maior quantidade. O youtuber rebateu a afirmação, e a cantora avaliou o comentário como uma atitude ignorante. A loira desabafou com Hana Khalil, que se estressou e foi tirar satisfação com Biel.

‘Machista escroto’

Após um relacionamento conturbado na terceira temporada, Lipe foi criticado pelas mulheres e pelo público pela maneira como tratou Yá durante os episódios. Após uma conversa do ex-casal, Any Borges decidiu abrir os olhos da amiga sobre o comportamento do carioca e gritou: “Homem escroto não vai mais passar por mim, a minha amiga está cega e ela vai acordar nessa merda”.

Amigas ou rivais?

Após uma brincadeira, Cinthia disse que Stéfani era muito “estressada” durante as atividades. A veterana não gostou do comentário, gritou com outros confinados e decidiu observar uma conversa entre Hana, sua amiga no jogo, a ex-chiquitita e Mirela Janis. O que parecia ser um simples diálogo foi interpretado pela influenciadora digital como uma traição à parceria entre elas, o que resultou em uma nova gritaria e mais um copo quebrado na casa.