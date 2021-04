Relembre todos os castigos do monstro do ‘BBB21’

Carta de baralho, brócolis e frango, ovo frito e até samambaia. Os castigos do monstro do ‘Big Brother Brasil 21’ fizeram o público divertir-se ao longo de doze semanas. Já que nesta reta final do reality não há mais anjo para dar este presente grego aos colegas de confinamento, o Extra fez uma lista com todos os figurinos dos brothers que sofreram o castigo. Confira:

Bonecona caixa

Arthur e Arcrebiano foram os primeiros monstros da edição, escolhidos pelo anjo Rodolffo. Representando bonecos dentro de uma embalagem, o instrutor de crossfit e o modelo vestiram roupas de bailarina e pirata, respectivamente. O primeiro teve que segurar a todo momento um par de sapatilhas e o outro um gancho, itens relacionados às suas fantasias. Ao ouvir um sinal sonoro, eles precisavam ir até o gramado da casa e permanecer em uma base até que o som parasse.

Abelha e flor

Castigados por Carla Diaz, vencedora da prova de anjo, os brothers Gilberto e Lucas tiveram que entrar no clima da natureza. O economista recebeu a tarefa de representar uma flor e carregar um regador durante todo o desafio, já a fantasia do ator era uma roupa de abelha e tinha uma colmeia como acessório de mão. Quando tocava a música combinada, os dois deslocavam-se para o jardim e a abelha fazia uma dança descontraída em torno da flor, até que o som fosse interrompido.

Cartas de baralho

O anjo Caio selecionou Fiuk e Camilla para cumprir a tarefa do monstro: atuar como o valete de espadas e dama de copas. Eles precisaram usar roupas em alusão ao exército de cartas da estória ‘Alice no País das Maravilhas’, levando um cetro para onde quer que fossem. Ao sinal sonoro, o cantor e a influenciadora digital dirigiam-se até a base temática com um baralho empilhado, na área externa da casa, onde permaneciam até que a música terminasse de tocar.

Vendedor

Biquini, canga e boné! Thaís e Viih Tube não tiveram sorte nesta semana e foram indicadas ao castigo pelo novamente anjo Caio. Fantasiadas de vendedoras, elas tinham como missão carregar suas mercadorias e anunciá-las no gramado da casa no momento que um som específico indicasse. Era necessário que a cantora e a youtuber carregassem sempre um microfone em mãos, acessório utilizado no momento do comércio dos itens que lembravam os ambulantes das praias cariocas.

Marmita

Pela terceira vez consecutiva, Caio ganhou o colar de imunidade e, desta vez, mandou Projota ou seria Projócolis? e Pocah para o monstro. Os cantores vestiram-se de brócolis e frango assado e, quando uma música tocava, precisavam entrar na grande marmita localizada no jardim. Plaquinhas de oferta eram usadas pelos brothers para identificar os alimentos que eles representavam e não podiam ser deixadas de lado em momento algum.

O castigo rendeu muitas reclamações de Projota, e acabou com briga durante o jogo da discórdia entre o cantor e o professor João.

Guarita

O presentinho do anjo Arthur para Juliette e Fiuk não foi dos mais agradáveis. Neste castigo de resistência, a dupla teve que cuidar em tempo integral de uma guarita montada na área externa da casa. Vestidos com cap, uniforme e sempre empunhando uma lanterna, o cantor e a maquiadora revezavam a vigilância em uma cabine, que nunca deveria ficar vazia. Ao tocar de uma buzina, quem estivesse por lá precisava subir e descer uma cancela até que o barulho cessasse. Haja disposição!

Cadeado

Projota, o ganhador do poder da imunidade da semana, resolveu trancar Sarah e João no monstro. Desta vez não rolou musiquinha para o cumprimento da missão, mas isso não significa que foi mais fácil para os brothers. Unidos por uma corrente, a consultora de marketing digital e o professor de geografia tiveram que usar fantasias de cadeado e ficar grudadinhos o tempo todo, fazendo todas as atividades em conjunto. Até mesmo comer!

Ovo frito

O anjo Viih Tube aumentou a temperatura da frigideira e não teve pena de jogar Arthur e Rodolffo lá dentro. Eles precisaram ficar vestidos de ovo frito e carregando sempre um enorme saleiro nas mãos. Ao sinal musical, o instrutor de crossfit e o cantor dirigiam-se até o gramado, onde permaneciam sobre um fogão improvisado até o som parar. Naquele calor, os ovos devem ter passado do ponto.

Extraterrestre

Nesta semana, Gilberto e Sarah receberam de Thais um castigo de outro planeta. A consultora de marketing digital transformou-se em um extraterrestre e o economista ganhou a forma de uma nave espacial. Quando uma sinfonia alienígena tocava, eles iam para uma base improvisada na área externa e faziam uma dancinha intergaláctica com toda empolgação.

Idade da Pedra

A dupla de anjos Fiuk e Gilberto entrou em consenso e escolheu os brothers Caio e Rodollfo para esse monstro primitivo. Vestidos com trajes dos tempos das cavernas, o fazendeiro e o cantor precisavam carregar um tacape (porrete de madeira) para todos os cantos da casa. Ao sinal musical, eles partiam para o gramado da casa e lá permaneciam em uma base até o som ser interrompido.

Samambaia

O jardim do ‘BBB21’ ficou mais verde com o castigo dado pelo anjo João. Ele indicou Arthur e Pocah para vestirem-se de Samambaia e revezarem-se na estadia em um vaso temático, que não poderia ficar vazio. Neste desafio de resistência, um deles deveria ficar plantado no local até que o outro assumisse a posição. O instrutor de crossfit e a cantora quase criaram raízes no solo.

Trio BBB