Remake de Metal Gear Solid 2 era apenas uma pegadinha

Quem acompanha as notícias com certa frequência deve ter visto que, neste mês, surgiu no ar um indício de que Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty poderia ganhar um remake ou remaster levando em consideração uma mensagem publicada no Twitter. Entretanto, o site Ars Technica fez uma apuração mais a fundo e descobriu que tudo aparentemente não passou de uma pegadinha que fugiu do controle.

De acordo com site, o perfil de Tom Olsen foi criado por um usuário do Twitter conhecido como Nitroid, e era apenas uma forma de criar uma perspectiva sobre o outro lado do jogo, mostrando eventos sob a ótica de funcionários da Big Shell. Como o perfil oficial da série acabou interagindo com essa conta do personagem algumas vezes, isso levou muitos jogadores a acreditarem que algo realmente iria acontecer.

Tom, we talked about this.

Please check your Codec each morning for meeting updates and evacuations in-case of PMC incursions. And we have visitors coming next week, so finish cleaning the vents and make sure the flags are all hung properly, but do not touch the C4 this time. https://t.co/u9C6yrONil — METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) April 14, 2021

Somado a isso, outro usuário conhecido como Lance McDonald surgiu na rede para dizer que tudo realmente não passou de uma brincadeira que a conta oficial da franquia acabou aceitando e realizando interações. Em todo caso, Nitroid apagou todas as mensagens em seu perfil que tinham alguma relação com Tom Olsen, e acabou revelando que usou um emulador para obter as imagens que aparecem em suas mensagens com o intuito de deixá-las melhores (e as capturas foram extraídas do Document of Metal Gear Solid para PlayStation 2).

It’s a fan account being run by @Nitroid, seems like it’s just for fun, and the official metal gear account seems to be enjoying it, understandably. It’s not that deep. https://t.co/tUx1h4JBI7 — Lance McDonald (@manfightdragon) April 20, 2021

Mas e agora, o remake se foi?

Ainda que toda essa brincadeira com o Twitter tenha jogado um balde de água fria em alguns, ainda é válido lembrar que recentemente David Hayter, o dublador de Snake, comentou ter ouvido que de fato há algum movimento no sentido de fazer um remake de um título da série Metal Gear – chegando a mencionar, inclusive, que o trabalho de dublagem teria que ser refeito caso isso acontecesse.

Como estamos de um dado ainda não oficializado pela Konami, o jeito é aguardar um pouco mais antes de tirar qualquer tipo de conclusão.