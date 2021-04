Remo supera CSA nos pênaltis e avança para terceira fase da Copa do Brasil

O Remo confirmou uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira. Jogando no Estádio Rei Pelé, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o CSA no tempo normal e derrotou o adversário por 6 a 5 nos pênaltis para garantir a classificação e avançar na competição.

O time paraense começou dominando as principais jogadas de ataque e pressionou o adversário atrás do primeiro gol, mas acabou parando nas boas defesas de Darley. Para piorar, o CSA conseguiu aproveitar uma das poucas oportunidades que construiu e inaugurou os marcadores aos 35 minutos. Rodrigo Pimpão fez lançamento na área para Dellatorre, que tirou do goleiro Vinícius e finalizou para as redes, deixando os visitantes na frente.

No entanto, o Remo não sentiu o golpe e manteve a postura ofensiva para empatar o confronto no segundo tempo. Após algumas tentativas, a equipe chegou ao gol de empate aos 28 minutos, com Anderson Uchoa. O volante bateu de fora da área com efeito, a bola quicou na frente de Darley e o goleiro da equipe alagoana acabou aceitando, colocando o Leão de volta na partida.

Os donos da casa ganharam confiança com o empate e partiram em busca da virada. A situação ficou ainda mais favorável quando Geovane, do CSA acertou o cotovelo no rosto do jogador do Remo e foi expulso aos 37 minutos. Porém, os paraenses não conseguiram aproveitar a vantagem numérica e a decisão foi para os pênaltis.

Após todos os cobradores acertarem as penalidades nas cinco primeiras tentativas de cada time, Vitor Costa desperdiçou para o CSA, e o Remo conquistou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.