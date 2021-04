Renan Dal Zotto é extubado e tem estado clínico estável, diz boletim

O técnico Renan Dal Zotto foi extubado, na manhã deste sábado, no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, em um passo importante em seu processo de recuperação no tratamento contra a Covid-19.

O comandante da Seleção Brasileira masculina, com um pneumonia bacteriana, precisou ser intubado no início da semana. Os médicos optaram pelo auxílio de ventilação mecânica como precaução e previam o processo por dois ou três duas. Mas Renan acabou precisando passar por uma cirurgia vascular na perna após uma trombose, estendendo a intubação até o sábado.

Na quinta-feira, os médicos já haviam tranquilizado os familiares sobre a recuperação da circulação sanguínea da perna.

O hospital informa que Renan segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado geral de saúde é estável. Ele deu entrada na unidade no último dia 16, depois de ter iniciado o tratamento para a Covid-19 em casa.

Sem o treinador, os treinamentos da Seleção Brasileira em Saquarema seguem sendo comandados por Ricardo Tabach e Carlos Schwanke, assistentes de Renan.