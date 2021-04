Renan na zaga, Scarpa titular e linha de três: Abel escala Palmeiras contra o Del Valle

A derrota para o Mirassol no último domingo (26), em pleno Allianz Parque, complicou ainda mais os planos do Palmeiras de avançar no Campeonato Paulista. O revés por 2 a 1 fez a equipe manter os 12 pontos na terceira colocação do Grupo C, a cinco de distância para o segundo Novorizontino. Faltando quatro partidas para o término da primeira fase, o Verdão corre o risco da eliminação precoce.









Preço pela estratégia de Abel Ferreira em promover um time reserva recheado de garotos das categorias de base no Estadual. Está muito claro que o português está priorizando a Libertadores e, nesta terça-feira (27), o Verdão recebe o Independiente del Valle, do Equador, pela segunda rodada do Grupo A.

Na semana passada, o Palmeiras ganhou na bacia das almas do Universitário por 3 a 2, em Lima, mesmo com um jogador a menos. Coube ao jovem Renan salvar o time com um gol no último minuto. O defensor deve ser a novidade no esquema de três zagueiros de Abel, que se mantém como tendência nessa início de temporada 2021.

Além disso, Alan Empereur não joga, pois foi expulso no Peru, o que abre a brecha para Renan num esquema com Luan e Gustavo Gómez. Outra dúvida é quem será o lateral-esquerdo. Sem Matías Viña, suspenso pela Conmebol pela expulsão da final da Recopa Sul-Americana, o uruguaio pode dar lugar a Victor Luís, mas Lucas Esteves corre por fora. Outra alternativa é Gustavo Scarpa improvisado na ala.

Victor Luís não tem agradado na LE e Abel pode ousar em escalação (Foto: CESAR GRECO)



Não participaram do treinamento os atacantes Gabriel Veron e Breno Lopes e o zagueiro Kuscevic, que deram sequência ao tratamento de suas respectivas lesões. Lucas Lima, por sua vez, treinou em campo, mas separado do elenco e sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

No fim da atividade, os atletas fizeram um recreativo e praticaram jogadas de bola parada, inclusive disputas de pênaltis, o que tem sido o “calcanhar de Aquiles” do elenco. Contra o Mirassol, nova cobrança desperdiçada, mais uma de Gabriel Menino.

A provável escalação do Palmeiras deve ser:

Weverton; Luan, Gómez e Renan; Marcos Rocha, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luís (Esteves ou Scarpa); Rony e Luiz Adriano.