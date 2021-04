Renata Fan sai da casinha e detona postura de Ramírez antes do clássico contra o Grêmio: “Não dá para admitir”; escalação do espanhol também é contestada

O Internacional frustrou seu torcedor mais uma vez no último sábado (3), voltando a ser derrotado para o Grêmio por 1 a 0. Quem sentiu muito o revés do Time do Povo foi Renata Fan. No Programa Jogo Aberto desta segunda-feira (5), a apresentadora, torcedora ferrenha do Colorado, não gostou da atitude do técnico Miguel Ángel Ramírez de pouca seriedade com os jogadores antes do Gre-Nal, não aprovando também a escalação que o comandante escolheu para a equipe entrar em campo.









“Eu sei que é cedo, o Ramírez precisa de tempo, mas não dá para admitir o cara dando risada com os jogadores antes do Gre-Nal, não treinou o time que jogaria a partida em momento algum, fez uma escalação que eu não concordo. Não acho que Gre-Nal é momento de experimentar. E está experimentando errado. O Inter cria, chega no gol adversário, mas não converte as oportunidades em gol”, disse Renata Fan.

A apresentadora também questionou os motivos pelos quais Guerrero, recuperado de lesão, não começou o clássico e também não teve mais minutos em campo. Além disso, a profissional ainda lamentou que o comandante espanhol tenha deslocado o melhor meio-campista da equipe , Patrick, para uma posição onde o profissional não consegue render.

Renata Fan lamentou postura de Miguel Àngel Ramírez antes do clássico contra o Grêmio



“E por que não sair jogando com o Guerrero? Pode dizer que não está 100%, mas colocar o cara só no fim? Para! Não é assim que se faz. Patrick na ponta esquerda eu não vou aceitar nunca. Ele não rende por ali, tem que estar 100%. Carimbou o aniversário do clube e o Renato Gaúcho rindo de novo da ‘nossa cara'”, desabafou a apresentadora.

O Inter perdeu a liderança do Gauchão para o rival. Agora, o Colorado terá a chance de recuperar a ponta contra o Aimoré. O dia e o horário dos jogos ainda não foram definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.