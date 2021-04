Renata Fan se despede de Renato Gaúcho: ‘Não estou feliz, porque era um adversário à altura’

O ciclo do treinador Renato Gaúcho no Grêmio chegou ao fim, nesta quinta-feira. A saída do comandante do Tricolor após mais de quatro anos no cargo foi assunto no programa “Jogo Aberto”, na Band, nesta sexta. “Adversária” de Renato, a apresentadora Renata Fan, torcedora do Internacional, lamentou ter perdido “um rival à altura”.

No dia seguinte à saída de Renato do Tricolor, o programa “Jogo Aberto” recordou algumas das tantas provocações entre o treinador e a colorada Renata Fan. Nos últimos anos, com a rivalidade acirrado por títulos entre os adversários do Sul, a atração eu destaque aos dois em algumas oportunidades.

– O futebol vai continuar tranquilo, mas menos engraçado, menos fanfarrão, menos malandro. Eram legais esses duelos com o Renato. Terminamos uma era – projetou Renata, que exaltou a postura do gremista.

– Não estou feliz, porque era um adversário à altura, um cara que sabia brincar descontrair, recebia brincadeira e devolvia, espírito esportivo. Mas fazer o que? Alguns resultados são muito pesados, e a mudança urge. Vai ser estranho o Grêmio sem Renato Gaúcho ou Portaluppi, como preferem no Sul – completou.

Quem também é amigo do treinador é Denilson, ex-jogador do São Paulo. Por diversas vezes, ele brincou com a boa fase do longevo gremista – que deixa o clube onde estava desde 2016. Renato também foi exaltado por ele.

– Você jamais será esquecido no Grêmio e nem no Jogo Aberto. Saiu do Grêmio, mas do Jogo Aberto, não. Esse relacionamento jamais terá fim – finalizou Denilson.