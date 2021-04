Renato comemora vitória do Grêmio e volta da hegêmonia contra o Internacional e rasga elogios a Léo Chú: “Ele merece”

Com um golaço de Léo Chú, o Grêmio voltou a vencer o Internacional por 1 a 0 neste sábado (3) e aumentou sua hegemonia no clássico gaúcho. Quem está contente com o triunfo é Renato Portaluppi. Desde que reassumiu o Imortal em 2016, o Tricolor dos Pampas ganhou nove, empatou oito e perdeu três, o que dá um aproveitamento de 58,33%.









Em entrevista após a coletiva, Portaluppi falou de vários assuntos. Primeiramente pediu calma aos garotos, explicou como estão as tratativas para que o Grêmio consiga trazer novos reforços e após perder para o Inter no último Brasileirão, voltou a recuperar a hegemonia e consequentemente provocou o rival.

“Gre-Nal, rivalidade e o Grêmio venceu mais um. O Grêmio perdeu um Gre-Nal nos últimos três anos e todo mundo viu como foi. Foi basicamente a segunda partida que tem um time-base”, explicou.

Renato comemorou vitória no Gre-Nal e elogiou Léo Chú. Foto: Lucas Ubel



Mesmo com o time não apresentando um bom desempenho dentro de campo, o comandante trabalho com os garotos por terminar com nove jogadores formados no clube. E aproveitou para lembrar que é o novo líder do Gauchão. “Gre-Nal é Gre-Nal. Ele não foi tecnicamente muito bom, mas terminamos com nove garotos. E o Grêmio ganhou e assumiu a liderança com uma partida a menos. Isso que temos que falar”, destacou o técnico gremista que agora é líder com 17 pontos e um jogo a menos.

Por fim, Renato elogiou Léo Chu. O atacante que vem fazendo a diferença no Imortal ganhou um abraço do comandante e uma vaga entre os gols mais bonitos do DVD do comandante: “Eu dei um abraço no Léo Chú. Esse gol entra no meu DVD. Não é qualquer um. Foi um golaço. Ele merece.