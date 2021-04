Renato dá aval e Grêmio encaminha compra de atacante por R$ 500 mil; valor engloba 50% dos direitos econômicos

O Grêmio contnua ligado no mercado de transferências em busca de mais opções para o técnico Renato Portaluppi, principalmente em posições que considera escassas no atual elenco. Porém, da mesma forma que analisa outros nomes, debate algumas situações importantes internamente.









Dessa vez, o foco é no atacante Léo Pereira, uma das novidades do time em 2021. O Imortal tem a preferência da compra na negociação com valor estipulado em R$ 500 mil por 50% dos direitos econômicos do atacante, mesmo já tendo comprado 10% por R$ 100 mil quando do empréstimo.

Internamente, como o jovem vem ganhando chances com Renato, já há conversas informais que citam inclusive uma probabilidade de efetuar a compra até o fim do próximo mês. A cláusula prevê a possibilidade de exercer o pagamento até o fim do contrato em dezembro de 2021.

Léo Pereira está emprestado junto ao Ituano – Foto: Lucas Uebel/Flickr Oficial do Grêmio/Divulgação.



Conforme publicou o GloboEsporte.com, entre o clube e o jogador, já existe um contrato acertado por quatro temporadas. O atacante esteve com a delegação no Paraguai na derrota para o Independiente Del Valle, pela Libertadores. Contra o São Luiz, anotou um gol, além de ter uma assistência, no gol de Léo Chú, pelo Gre-Nal do último sábado (10).

Considerado bastante promissor nos bastidores, Léo Pereira chegou ao Tricolor por empréstimo do Ituano no ano passado. Em sua carreira, teve passagem pelo Corinthians, pelo qual se destacou na base, mas acabou não permanecendo pois o clube paulista não conseguiu fazer o investimento de R$ 400 mil para ficar com o atacante.