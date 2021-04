Renato diz que resultado do Grêmio não foi ruim e reclama: ‘Erro absurdo da arbitragem’

O Grêmio perdeu para o Independiente del Valle por 2 a 1 nesta sexta-feira pelo jogo de ida da última fase preliminar da Conmebol Libertadores. O treinador Renato Gaúcho, com COVID-19, não esteve na beira do campo, mas comentou o resultado que não considerou ruim.

“Apesar de todos os problemas que tivemos desde o início da semana, o resultado não foi ruim. Não tivemos tempo para treinar, perdemos vários jogadores e mesmo assim, se não é o erro absurdo da arbitragem no fim do primeiro tempo, a história poderia ter sido outra”, disse o comandante, por meio de sua assessoria, ao UOL.

“Os jogadores lutaram e agora vamos para o jogo da volta”, completou Renato.

Quem esteve junto com o time foi o auxiliar técnico Alexandre Mendes, que também reclamou da arbitragem e dos problemas logísticos em Quito – a partida foi transferida para o Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

“Impacto é muito grande. Você tinha uma vantagem de 1 a 0, conseguiria ampliar essa vantagem, daria uma tranquilidade maior para nossa equipe. E a não marcação de um gol legítimo como esse trouxe uma intranquilidade maior para a nossa equipe. A gente sabia do adversário que ia enfrentar”, disse Mendes.

“Tivemos, além do adversário, problemas que todos sabem, em Quito. E, quando você trabalha com uma equipe de alta performance, um dia que você fica sem treinar, isso negativa muito a sua equipe. Porque se tem algumas situações de mecânica de jogo que tem que fazer repetições. Um dia que você fica sem fazer, não traz reflexões para sua equipe. E isso se mostra dentro do jogo”, completou ele.

O Grêmio agora se prepara para o jogo de volta, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (14). O FOX Sports transmite o duelo ao vivo a partir das 18h30 (de Brasília), com acompanhamento em tempo real COM VÍDEOS no ESPN.com.br.