Renato e mais 2 puxam a fila no Santos e Rueda confessa: “Vamos fazer o possível para trazer”; demissão de Ariel vira assunto em coletiva

Holan não resistiu à pressão da torcida e optou por pedir demissão do Santos. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26), o presidente Andrés Rueda comunicou a saída do treinador argentino e já deu indícios do perfil do próximo comandante.









“O perfil não se muda. Queremos um treinador que goste de jogar com a base, que jogue para a frente, que agregue tecnologia. Vamos fazer o possível para trazer o treinador mais rapidamente. A nossa comissão permanente existe para isso: suprir essas lacunas entre um técnico e outro”, pontuou Rueda.

Enquanto isso, inúmeros nomes são especulados. A TNT Sports, porém, informou que 3 treinadores entraram na mira do Santos: Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Lisca. Do trio, somente este último está empregado.

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images



Fernando Diniz, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga e Diego Aguirre também receberam votos na enquete virtual do ‘GE.com’. Rueda não parou por aí e ainda citou a conversa que teve com Holan antes da demissão. O treinador relatou ter sentido medo de algumas ameaças feitas na frente de seu condomínio residencial.

“Ponderamos, não era o que eu queria. O pessoal confunde projeto de três anos com contrato de três anos com o treinador. Existe uma quebra de contrato de qualquer parte. Ponderamos e de comum acordo aceitamos essa situação. Tentei reverter, não teve jeito. Houve até caso de fogos no apartamento dele. Soltaram rojão. Isso o deixou de uma maneira pouco confortável”, finalizou o presidente.