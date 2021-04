Renato Gaúcho sente sintomas de COVID-19 e é vetado pelo DM do Grêmio; novo exame será feito no técnico

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, sentiu sintomas de COVID-19 e foi vetado pelo departamento médico do clube da viagem para o Equador. Um novo exame médico será feito com o treinador, que foi afastado do restante da delegação tricolor

Independiente Del Valle-EQU x Grêmio, pela ida da fase 3 pré-grupos da Conmebol Libertadores, terá transmissão ao vivo do FOX Sports nesta terça-feira (4), a partir das 19h (horário de Brasília), e acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“O treinador Renato Portaluppi não acompanha a delegação na viagem para Quito, no Equador. De acordo com o médico Márcio Dornelles, Renato queixou-se de dores musculares e apresenta a garganta inflamada. Apesar do último RT-PCR, realizado no sábado, ter sido negativo, coletamos um novo teste na manhã desta segunda-feira e aguardamos o resultado. Renato teve pico febril durante a noite e segue indisposto. Com isso, o treinador está fora da delegação que irá para Quito”, disse o clube gaúcho.

O Grêmio irá embarcar nesta segunda-feira para o Equador. A previsão de chegada é no meio da tarde.

Veja a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Brenno, Paulo Victor e Adriel

Laterais: Vanderson, Victor Ferraz, Cortez e Diogo Barbosa

Zagueiros: Ruan, Rodrigues, David Braz, Emanuel e Heitor

Meias: Matheus Henrique, Lucas Silva, Darlan, Fernando Henrique, Varela, Bitello, Pinares

Atacantes: Ferreira, Léo Chu, Alisson, Elias, Léo Pereira, Diego Souza e Ricardinho