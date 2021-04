Renato pede e Grêmio prepara ‘chapéu’ em Flamengo por atacante; jogador de 27 anos atua no futebol europeu

Depois de bater o Internacional, pelo Gauchão, o Grêmio “virou a chave” para a Libertadores, onde encarou o Independiente de Valle (EQU), no jogo de ida da terceira fase da competição continental. Em jogo marcado por problemas extracampo, falhas da arbitragem e reclamações da comissão técnica gremista, o Tricolor foi derrotado por a 2 a 1.









O jogo começou bom para o Grêmio, que abriu o placar com Diego Souza logo aos nove minutos da etapa inicial. Porém, o desempenho caiu ainda metade da primeira etapa e o Del Valle começou a jogar melhor. No segundo tempo, aos 13′, os equatorianos empataram o duelo e por volta dos 25′, virou. Agora, os gaúchos precisam vencer por até um gol de diferença.

Foto: TF-Images/Getty Images



O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (14), na Arena. Pensando no desenrolar da temporada, a diretoria gremista pensam em reforçar a inda mais o elenco comandado por Renato Portaluppi. Depois de reforçar o meio-campo com Thiago Santos, um atacante está na mira do Imortal: Victor Sá, atualmente no Wolfsburg, da Alemanha.

O Grêmio precisa de um meia-atacante com capacidade de rodar o jogo e que tenha velocidade pra ultrapassar.. Precisa de um lateral esquerdo que dê mais confiança na defesa.. Precisa preparar um dos milhões de ponteiros da esquerda, pra jogar e marcar na direita.. — Harryti #H30K (@AndreHarryti)

April 9, 2021





De acordo com a jornalista Raisa Simplicio, do site Goal Brasil, Grêmio e Flamengo disputam a contratação de Sá, que confirmou a procura do Rubro-Negro e se empolgou com a possibilidade de retornar ao Brasil e vestir a camisa do clube carioca. Apesar de não ter feito proposta oficial, o Grêmio acompanha a situação e pode fazer uma investida pelo atleta.