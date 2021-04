Renato ‘pistola’ com arbitragem após derrota do Grêmio na Libertadores: “A história poderia ter sido outra”

Depois de bater o Internacional, pelo Gauchão, o Grêmio “virou a chave” para a Libertadores, onde encaroy o Independiente de Valle (EQU), no jogo de ida da terceira fase da competição continental. Inicialmente, o duelo estava marcado para quarta-feira (07), em Quito, no Equador. Porém, o dia e o local da partida foi alterado para sexta-feira (09), às 19h15, em Assunção, no Paraguai.









O jogo começou bom para o Tricolor, que abriu o placar com Diego Souza logo aos nove minutos da etapa inicial. Porém, o desempenho caiu ainda metade da primeira etapa e o Del Valle começou a jogar melhor. No segundo tempo, aos 13′, os equatorianos empataram o duelo e por volta dos 25′, virou. Além do resultado negativo, a arbitragem não agradou Renato Portaluppi.

Foto: Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images



O treinador não esteve com a delegação gremista, já que testou positivo para Covid-19, mas através de sua assessoria falou com o UOL Esportes e reclamou da anulação do gol tricolor quando a partida ainda estava 1 a 0 para os visitantes. Mesmo com o uso do VAR, a arbitragem não validou o gol marcado por Ferreirinha.

GRÊMIO É ROUBADO COM VAR E SEM!!!!!! — Museu de Memes do Grêmio (@museu_gremio)

April 9, 2021





“Apesar de todos os problemas que tivemos desde o início da semana, o resultado não foi ruim. Não tivemos tempo para treinar, perdemos vários jogadores e mesmo assim, se não é o erro absurdo da arbitragem no fim do primeiro tempo, a história poderia ter sido outra. Os jogadores lutaram e agora vamos para o jogo da volta”, disse Portaluppi.