Renato preocupa e Grêmio “barra” ida do treinador ao Equador; resultado é aguardado após novo teste de Covid-19

O vírus que vem trazendo muitos infectados no mundo todo pode ter atingido o Grêmio. Renato Portaluppi não acompanha a delegação na viagem para Quito, no Equador. De acordo com o médico Márcio Dornelles, o treinador queixou-se de dores musculares e apresenta a garganta inflamada.









“Apesar do último RT-PCR, realizado no sábado, ter sido negativo, coletamos um novo teste na manhã desta segunda-feira e aguardamos o resultado. Renato teve pico febril durante a noite e segue indisposto. Com isso, o treinador está fora da delegação que irá para Quito”, confirmou, coforme publicou o portal “FBI Tricolor“.

Seguindo as determinações médicas, todo integrante do departamento de futebol que apresenta sintoma, por precaução e protocolo, é afastado do grupo e atividades, principalmente para evitar um contágio maior com outros membros e jogadores.

Treinador apresentou uma série de sintomas – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Assim, a delegação tricolor que embarcou para o Equador será comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes, que inclusive esteve à frente da equipe nas primeiras partidas do Gauchão, enquanto Renato e os principais jogadores receberam 10 dias de recesso.

O Grêmio enfrenta o Independiente Del Valle, em Quito, às 19h15, de quarta-feira (7), no primeiro jogo da terceira fase da Libertadores. A escalação será praticamente a mesma que derrotou o Inter no Gre-Nal de sábado (3), por 1 a 0. Maicon, que deixou a partida mancando, pode ser substituído por Darlan.