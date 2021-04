Renato quer estragar planos do Fla e age na surdina para levar meio-campista para o Grêmio

O Flamengo iniciou mais uma temporada com o time a ser batido. O Rubro-Negro foi o clube que mais conquistou títulos nos últimos dois anos e todo mundo quer vencer o Mais Querido do Brasil. O time é o mesmo que terminou vencendo o Campeonato Brasileiro e a única novidade no elenco foi a chegada de Bruno Viana, que chegou por empréstimo junto ao Braga, de Portugal.









Os cartolas flamenguistas estão de olho no mercado e querem encontrar uma oportunidade ideal de mercado para trazer mais reforços. Sem poder para grande investimento, a diretoria não deseja errar em contratações. Até por isso, o monitoramento está sendo feito de forma detalhada, com nomes diariamente estudados.

Na última quarta-feira (07), o jornalista Bruno Andrade informou que o Mengão monitora o meio-campista Lucas Torreira, uruguaio que pertence ao Arsenal e está emprestado ao Atlético de Madrid. O jovem de 25 anos deseja retornar a América do Sul e vê com bons olhos atuar no futebol brasileiro.

Flamengo Em entrevista à “Direct TV Sports Argentina”, Ricardo Torreira, pai do volante uruguaio Lucas Torreira confirmou que houve contatos de times brasileiros interessados como Flamengo e Grêmio. O jogador de 25 anos não vem sendo aproveitado no Atlético de Madrid. — Rádio Brasil (@radiobrasil940)

Por sua vez, o Grêmio também entrou na parada segundo o pai do próprio jogador. Após Rafinha, Renato Gaúcho quer estragar os planos rubro-negros e fechar mais uma contratação. Contudo, é bom ressaltar que o Fla ainda não fez nenhuma proposta oficial pelo meia e as conversas só serão intensificadas se realmente existir a chance de o atleta voltar ao continente.

O Boca Juniors também deseja Torreira e estaria inclinado a formalizar uma oferta para tê-lo por empréstimo. Os representantes do jogador não descartam nenhum tipo de negócio e aguardam investidas dos clubes interessados.