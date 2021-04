Renê aponta Flamengo em ‘outra rotação’ para reagir e buscar empate

De olho na Libertadores, o Flamengo foi com time alternativo para enfrentar a Portuguesa e precisou suar para evitar uma nova decepção. A Lusa abriu 2 a 0 na primeira etapa, mas o Rubro-Negro buscou o empate no segundo tempo. Renê analisou o confronto e destacou que o Flamengo teve outra rotação na etapa final.

“Não foi um bom resultado. A nossa equipe sempre entra para vencer. Infelizmente, começamos um pouco abaixo do que costumamos render dentro de campo. Acabamos tomando um gol com a felicidade do chute deles e depois um vacilo nosso, mas nosso time é guerreiro e voltamos para o segundo tempo em outra rotação. Igualamos na pegada e a qualidade do nosso time sobressaiu, mas infelizmente não conseguimos virar o jogo. Para quem estava perdendo de 2 a 0, não tem muito o que lamentar. É seguir em frente e já pensar na Libertadores”, declarou.

O Flamengo vai para a estreia na Libertadores com dois resultados ruins pelo Carioca. O Rubro-Negro perdeu para o Vasco e agora empatou com a Portuguesa. Nada que tire a confiança do time.

“Nosso time já passou por vários situações adversas. Não vai ser um derrota e não vai ser um empate que vão abalar a nossa confiança para a Libertadores. É outro campeonato. Agora é virar a chave e pensar no Vélez e ir para cima com tudo. Meus companheiros estão descansando e os que jogaram aqui estão preparados para buscar esta vitória na Argentina”, acrescentou.

O Flamengo estreia na Libertadores nesta terça-feira, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina.