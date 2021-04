Renovação de Nestor avança e contrato aproxima volante de Gabriel Sara na faixa salarial; Crespo foi fundamental para renovação

Nesta quinta-feira(8), o São Paulo entrou em um consenso com o volante Rodrigo Nestor e encaminhou a renovação de contrato com o jogador. O vínculo do jogador deve se estender por 4 anos no Morumbi, Nestor irá acertar com um salário na mesma faixa de Luan, Sara e Igor A informação é do jornalista André Plihal.









A diretoria do Tricolor trabalhava pela renovação há dias, já que o atual contrato do volante se encerraria em 19 de novembro, fato que o possibilitaria assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de maio. A oficialização da renovação deve acontecer nos próximos dias.

Nestor é cria da base do Soberano, formado em Cotia. Seu futebol diferenciado e promissor, sempre o colocou em times da base Tricolor, acima de sua idade. Em 2019, titular da equipe sub-20 campeão da Copinha, o meia tinha 18 anos recém-completados. Na última quarta-feira(7), na coluna do Menon, no UOL Esporte, foi publicada a informação que Hernan Crespo, ao chegar no no clube se encantou com o futebol de Nestor.

Rodrigo Nestor acertou a sua renovação com o São Paulo. Contrato de 4 anos na faixa salarial de Luan, Gabriel Sara e Igor Gomes. Importantíssimo! �� @plihalespn pic.twitter.com/Pqcci8bpyP — SPFC Estatísticas �� (@spfcestatistica)

As impressões do treinador brecaram negociações com Gabriel Neves, do Nacional-URU. “”É melhor que Gabriel Neves”, chegou a declarar, Crespo. Desde então, Nestor virou prioridade para o clube. O presidente Julio Casares declarou na quarta-feira(7): “Nós estamos tomando muito mais cuidado na base, não deixar esse garoto chegar ao profissional sem respaldo jurídico por parte do São Paulo”.