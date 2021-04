Renovação no Palmeiras não avança e Felipe Melo vira desejo do Inter: “Tem nossa admiração”, diz empresário

O experiente Felipe Melo está mais uma vez envolvido em especulações para deixar o Palmeiras. Com contrato até o final do ano, o volante ainda não acertou a sua permanência na Academia de Futebol para 2022. O interessado da vez seria o Internacional, conforme revelou o jornalista Marcelo Salzano.









Atualmente com 37 anos, o medalhão tem vínculo com o Verdão até o dia 31 de dezembro e já manifestou o desejo de seguir no clube. No entanto, a situação ainda não foi definida pela diretoria. As tratativas seguem sem avançar nos bastidores, o que levanta uma série de especulações. Recentemente, o Boca Juniors (ARG) foi apontado como interessado no camisa 30.

“Teve uma primeira conversa (para renovação no Palmeiras), na qual até então não teve andamento, apesar de o Palmeiras dar como certo a renovação. Mas o Inter é um grande clube que tem nossa admiração também“, afirmou o empresário de Felipe Melo, Edu Cornacini, que negou qualquer contato da direção gaúcha, em entrevista à Revista Colorada.

Felipe Melo: reta final de contrato (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



Em recente entrevista ao Globoesporte.com, o volante expôs a vontade de seguir na equipe. “Não é uma situação de um jogador que está vindo de fora, como foi no início, saindo de um grande clube e vindo para outro grande clube. Não era tão simples assim. Hoje é bem natural, é o querer das duas partes“, avaliou.

Desde 2017 no Palmeiras, Felipe Melo acumula 177 atuações e 12 gols marcados. Com a camisa do Verdão, o volante conquistou o Campeonato Brasileiro, em 2018, e a Florida Cup, o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores da América, além da Copa do Brasil, na temporada 2020.