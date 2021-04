Renzo volta a fazer serviço sujo e ataca nova vítima; entenda · .

Renzo (Rafael Cardoso) voltará a fazer um serviço sujo em Salve-se Quem Puder. O sobrinho de Dominique (Guilhermina Guinle) terá de atacar uma nova vítima a mando da bandidona. Ele irá apavorar um delator para que não deponha em um conselho que investiga atos de corrupção na novela das sete da Globo.

O capanga de “bom coração” já disse à tia que não deseja mais se envolver em suas falcatruas, muito menos sujar as mãos de sangue. Entretanto, ele se deixará levar e acabará topando fazer mais mal a um homem desconhecido.

Em cenas que vão ao ar nesta quinta (15), a advogada renomada abrirá uma maleta e dará a Renzo uma arma. “Precisa mesmo, tia? Você não falou que é só conversar com o cara para ele fazer o que a gente quer?”, questionará o ex-peguete de Alexia/Josimara (Deborah Secco).

Precavida, a vilã avisará que os políticos sempre tentam blefar e que será necessário demonstrar frieza durante o diálogo. “É para mostrarmos que não estamos aqui de brincadeira”, completará a mau-caráter, com os olhos arregalados. O rapaz dirá que prefere ir sem o revólver para evitar imprevistos como o que aconteceu com eles no México.

“Mas é exatamente por isso que você deve levar. Se eu não estivesse armada em Cancún, aquele juiz estaria vivo, e nós estaríamos na cadeia”, retrucará a malvada. Renzo tentará se desvencilhar do destino traçado pela tia, mas acabará aceitando sua nova missão. “Com o tempo você vai ver que usar isso é como amarrar os sapatos”, afirmará Dominique.

Em um restaurante, ele aguardará a vítima ir até o banheiro. Lá, Renzo conversará a sós com o homem. “Desculpe, te conheço?”, perguntará o engravatado. “Sou alguém que veio cobrar a dívida de um amigo”, retrucará o marginal, apontando a arma para as costas do membro de conselho investigativo.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#54 – Vale a pena assistir à reprise de Império?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas da Globo.