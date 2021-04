Repercussão pesa, Botafogo recua e pede compensação financeira ao Fluminense por Matheus Babi

O que parecia encaminhado mudou de rumo. O Botafogo desistiu de receber jogadores e agora pede uma compensação financeira para liberar o atacante Matheus Babi ao Fluminense. Inicialmente, os nomes do zagueiro Frazan e do volante Yuri até haviam agradado, mas a repercussão negativa pesou para o novo panorama.

A informação foi dada inicialmente pelo “UOL” e confirmada pelo LANCE!. A proposta do Fluminense era de 1 milhão de euros (R$ 6,71 milhões na cotação atual) por 25% dos direitos econômicos de Babi pagos de maneira parcelada. Com tudo certo com o estafe do atleta e o Serra Macaense, detentor do jogador, o Tricolor passou a negociar com o Botafogo, a quem Babi está emprestado até o fim do ano.

A oferta faria o Tricolor ceder Yuri e Frazan por empréstimo até dezembro de 2021 para abater o valor dos 40% de taxa de vitrine a mais que o Alvinegro precisa receber. O Flu aceitou ampliar a oferta após a negativa, mas seguirá dentro da realidade financeira do clube.

O Athletico-PR, que também está na concorrência, chegou com uma proposta muito maior e pagaria R$ 9 milhões à vista por 60% do atacante, com uma cláusula pelos outros 40% de mais R$ 10 milhões. O Alvinegro carioca, porém, ficaria sem percentual de futura venda.

O estafe de Matheus Babi aprova que o jogador permaneça no Rio de Janeiro, o que também conta a favor do Fluminense. A expectativa é que o futuro do jogador seja resolvido até este final de semana.