Repleto de desfalques, Corinthians encerra preparação para enfrentar a Ferroviária

O Corinthians realizou nesta segunda-feira o seu último treino antes de enfrentar a Ferroviária, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para esta terça-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Devido ao curto intervalo de tempo entre as partidas, o técnico Vagner Mancini optou por poupar a maioria dos atletas que foram titulares na vitória de 1 a 0 sobre o Guarani, no domingo. Gil, Bruno Méndez, Fagner, Fabio Santos, Gabriel, Gustavo Mosquito, Vitinho, Rodrigo Varanda e Cauê realizaram apenas um trabalho regenerativo nesta tarde e sequer foram relacionados para o próximo duelo.

Já o restante do grupo foi a campo para um trabalho técnico. Os jogadores participaram de um treino em espaço reduzido de marcação pressão, posse de bola e passes. Por fim, Mancini organizou um treinamento tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe que deve iniciar a partida.

Antes das atividades, todos realizaram novos exames RT-PCR para a detecção de Covid-19 e os resultados foram negativos. O processo será repetido horas antes do jogo, seguindo o protocolo da Federação Paulista de Futebol.

No momento, o Timão é o líder do Grupo A do Paulistão, com 14 pontos somados em seis partidas disputadas. O Alvinegro tem também a melhor campanha da competição até aqui.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o duelo contra a Ferroviária:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Lateral: Lucas Piton

Zagueiros: Jemerson, João Victor, Léo Santos e Raul Gustavo

Meias: Adson, Araos, Camacho, Gabriel Pereira, Luan, Otero, Matheus Araújo, Ramiro, Roni e Xavier

Atacantes: Antony, Felipe, Jô e Léo Natel