Reprise de Império tem a pior estreia da história das novelas das nove da Globo · .

A estreia da reprise de Império (2014) entrou para a história das novelas das nove pelo seu recorde negativo. Na noite desta segunda (12), a trama de Aguinaldo Silva marcou 28,8 pontos na Grande São Paulo, o pior índice na faixa de horário.

Foi a primeira vez que uma novela do horário mais nobre da Globo começou com audiência inferior a 30,6 pontos, média do primeiro capítulo de A Lei do Amor (2016). Reprises anteriores a Império, A Força do Querer (2017) e Fina Estampa (2011), respectivamente, tiveram 31,0 e 35,4 pontos em seus capítulos de estreia.

Curiosamente, esse não é um feito inédito da trama do comendador José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero). Quando entrou no ar pela primeira vez, em 2014, a novela havia amargado 32,1 pontos de audiência e tinha anotado o recorde negativo do horário na ocasião.

Veja abaixo o ibope dos primeiros capítulos das novelas das nove da Globo desde a exibição original de Império:

A Força do Querer (reprise): 31,0

Fina Estampa (reprise): 35,4

Amor de Mãe: 35,4

A Dona do Pedaço: 32,5

O Sétimo Guardião: 33,3

Segundo Sol: 35,2

O Outro Lado do Paraíso: 35,1

A Força do Querer: 33,1

A Lei do Amor: 30,6

Velho Chico: 35,4

A Regra do Jogo: 31,5

Babilônia: 32,8

Império: 32,1

Veja abaixo as audiências da segunda-feira, 12 de abril, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,3 Bom Dia São Paulo 7,2 Bom Dia Brasil 7,7 Mais Você 6,4 Encontro com Fátima Bernardes 6,8 SP1 10,7 Globo Esporte 10,8 Jornal Hoje 11,8 Plantão BBB 8,9 Sessão da Tarde: Intocáveis 11,1 Ti Ti Ti 15,0 Malhação 15,9 A Vida da Gente 19,6 SP2 20,3 Salve-se Quem Puder 25,2 Jornal Nacional 27,7 Império 28,8 Big Brother Brasil 21 28,8 Tela Quente: Os Parças 2 16,5 Jornal da Globo 8,3 Conversa com Bial 5,4 Boletim Rede BBB 4,6 Corujão: Os Pinguins do Papai 4,4 Hora 1 4,1 Média do dia (7h/0h): 6,9 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,1 Balanço Geral Manhã (rede) 1,6 Balanço Geral Manhã (local) 3,6 Fala Brasil 4,4 Hoje em Dia 5,0 JR 24h (manhã) 4,9 Balanço Geral 8,4 Belaventura 4,7 JR 24h (tarde 1) 5,4 Cidade Alerta 8,8 JR 24h (tarde 2) 9,3 Jornal da Record 10,2 Gênesis 11,6 Topíssima 6,7 Troca de Esposas 3,8 Chicago PD Distrito 21 2,6 JR 24h (madrugada) 2,0 Entre Linhas 0,9 Religioso 0,5

Média do dia (7h/0h): 5,2 Primeiro Impacto 3,3 Vem Pra Cá 3,2 Bom Dia & Cia 4,7 Cupom Premiado Baú 4,5 Fofocalizando 5,4 Casos de Família 5,1 Triunfo do Amor 6,6 Amores Verdadeiros 7,7 SBT Brasil 7,0 Roda a Roda 7,7 Cupom Premiado Baú 7,2 Chiquititas 6,6 Programa do Ratinho 5,4 Arena SBT 2,2 The Noite 2,2 Operação Mesquita 2,1 Conexão Repórter 1,7 SBT Brasil (reapresentação) 1,6 Primeiro Impacto 2,0

Fonte: Emissoras