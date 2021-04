Rescisão no Grêmio vira assunto em conversa de Rafinha nesta 5ª e torcedor expõe print: “Estamos decepcionados”; rumor é desmentido

Os últimos dias do Grêmio não foram nada fáceis. A equipe comandando pelo auxiliar Alexandre Mendes não conseguiu superar o Independiente del Valle na Arena e acabou sendo eliminado da pré-Libertadores. Renato foi demitido na tarde da última quinta-feira (15) e a direção já busca um substituto no mercado.









Em meio a sequência de polêmicas, o lateral Rafinha aguarda sua estreia oficial pelo Tricolor. O experiente jogador foi um dos pedidos de Renato, mas sequer treinou com o comandante, afastado por Covid-19. Diante de tantos problemas em tão pouco tempo, surgiram rumores dizendo que o atleta estaria insatisfeito e poderia pedir sua rescisão antes mesmo de jogar.

Um torcedor decidiu tirar satisfação e chamar Rafinha na DM do Instagram. O jogador não viu problema nenhum em responder a mensagem e deixou bem claro que, assim como todos do elenco, também está triste pelo momento do clube. A rescisão, porém, sequer foi cogitada pelo lateral, que está feliz e ansioso por seu novo contrato no Grêmio. O atleta, vale ressaltar, assinou por oito meses, até o final de 2021.

Após soltarem fake das brabas que Rafinha queria rescindir (kkk)… Ele respondeu um torcedor no Instagram: "Tá maluco. Vamos pra cima meu velho, o ano é longo e o time é bom pra caralho(…) Pra cima, precisamos de vocês até o final."

“Rafinha, tão falando por aí que tu quer rescindir com o Grêmio, mesmo mal chegando. Poderia falar sobre? Estamos todos decepcionados com o Grêmio”, enviou o torcedor.

“Tá maluco! Vamos pra cima meu velho, o ano é longo e o time é bom pra c******. Todos tristes, mas vida que segue. Pra cima, precisamos de vocês até o final”, respondeu Rafinha.