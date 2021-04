Resende relaciona Cartolouco para duelo contra o Vasco

O Resende terá uma novidade para encarar o Vasco, no sábado, pelo Campeonato Carioca. O influenciador Cartolouco foi relacionado para o jogo e ficará à disposição do técnico Sandro Sargentim.

Cartolouco acompanha a rotina do Resende há mais de um mês e está produzindo uma série no Youtube sobre a realidade do clube.

O influenciador, inclusive, já vinha treinando com o grupo e foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder jogar.

Anteriormente, o youtuber de 26 anos chegou a ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, mas acabou cortado da lista poucas horas antes da bola rolar.

O duelo entre Resende e Vasco é válido pela última rodada da Taça Guanabara. O time de Sandro Sargentim é nono colocado com 11 pontos.