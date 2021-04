“Resguardado com provas robustas e consistentes”, Cruzeiro deve acionar Fifa sobre caso Guzmán

O Cruzeiro acionou seu departamento jurídico e analisa a possibilidade de levar o caso de Yeison Guzmán à Fifa. O caminho pode ser apresentar uma ação referente ao litígio com o meia colombiano após o time Celeste anunciar a sua contratação e o jogador desistir de se transferir para a Toca da Raposa. Até um vídeo com mensagem a massa cruzeirense foi gravado pelo atleta. A informação é do Globoesporte.com.









A apuração da reportagem constatou junto ao setor jurídico do clube que tal departamento tem o que considera “provas robustas e consistentes” e acredita ter em mãos argumentos “bem fundados” para fundamentar uma ação para ser discutida na Fifa.

A peça processual será composta terá todos os documentos que integraram as negociações, dando ao clube elementos comprobatórios para suas argumentações, que devem centrar pedidos de indenização, assim como a suspensão de Guzmán. A Raposa vai usar como base casos semelhantes que foram apreciados pela entidade maior do futebol.

A movimentação para acionar a Fifa não deve ser algo que aconteça nos próximos dias, pois é preciso trabalhar na formulação do documento, algo que deve demandar semanas. No entanto, o time Celeste está confiante e convicto de seus direitos, tanto que, ainda no começo da semana, soltou nota oficial afirmando que está “resguardado por documentação e arquivos comprobatórios”.

O Envigado, clube de Guzmán, receberia R$ 6,5 milhões. O presidente do time colombiano, Ramiro Ruiz, eximiu a equipe de fazer parte da decisão do jogador em não cumprir com as tratativas abertas: “Nós, como instituição, cumprimos cada linha do que se tinha concordado na proposta, de valorizar tudo. No fim de semana, ele passou por uma reunião, como nos comentou, com a família e com seu representante e decidiu que não iria ao Cruzeiro. Sempre tivemos dispostos a valorizar o que estava no contrato laboral e na proposta”.

Segundo Ruiz, em entrevista ao Globoesporte.com, na última quinta-feira (22), Guzmán e Cruzeiro não firmaram contrato, nem pré-contrato, apenas entraram em um consenso a respeito da proposta salarial.