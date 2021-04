Resident Evil: Infinite Darkness traz muitas cenas com Leon e Claire

Além de o novo filme live action Resident Evil: Bem-vindos à Raccoon City, a Capcom também tem na manga Resident Evil: Infinite Darkness, um longa-metragem de animação em 3D (CG), está em produção e ganhou um novo trailer, mostrando Leon e Claire juntos novamentes em uma trama que envolve zumbis invadindo a Casa Branca, nos EUA.

O filme em CG se passa dois anos após Resident Evil 4, com Leon Kennedy agindo como segurança do presidente dos Estados Unidos. Na história, a morada do presidente é atacada por armas biológicas da Umbrella e a dupla mais querida da série deve se unir novamente. Confira o trailer:

New look at Resident Evil Infinite Darkness Takes place after RE4, inside the White House Coming July #ResidentEvilShowcase pic.twitter.com/uRdh3Y2vVu — Nibel (@Nibellion) April 15, 2021

Outra novidade é que Resident Evil: Infinite Darkness ganhou uma janela de lançamento para estrear na Netflix: julho de 2021. E aí, estão empolgados pelo novo filme em CG da franquia?