Resident Evil Village: Capcom estende disponibilidade da demo

A Capcom ouviu seus fãs e anunciou uma alteração no cronograma de disponibilidade da próxima demo de Resident Evil Village. A prévia que será lançada às 21h deste sábado (1) e terá uma hora de duração poderá ser jogada até o dia 9 de maio, um domingo.

Anteriormente, o plano da Capcom era manter a demonstração disponível para jogar somente por 24 horas. Ou seja, os jogadores interessados em testar o game de terror gratuitamente seriam obrigados a baixar e jogar a prévia de uma hora neste fim de semana.

A Capcom disse que ouviu as reclamações dos usuários por causa da pequena janela de tempo das prévias lançadas no PlayStation e resolveu aplicar a mudança na demo para múltiplas plataformas. “Ouvimos seus comentários e estamos estendendo o período de disponibilidade da demo multiplataforma de 60 minutos de Resident Evil Village.”

We’ve heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021