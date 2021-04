Resident Evil Village: confira resolução e performance de cada plataforma

Hoje (15), durante a transmissão do Resident Evil Showcase tivemos várias informações sobre o Resident Evil Village, como detalhes da história e inimigos, nova demo que terá 60 minutos e o modo The Mercenaries, com novas adições que apimentarão o gameplay. Mas achou que tinha acabado? Achou errado! A Capcom também revelou como o game irá rodar em cada plataforma, confira a seguir:

PS5: 4K HDR / 60 fps

4K HDR / 60 fps PS5 (Ray Tracing ligado): 4K HDR / 45 fps

4K HDR / 45 fps PS4 Pro: 1080p / 60 fps

1080p / 60 fps PS4 Pro (modo Alta resolução) : 4k HDR / 30 fps

: 4k HDR / 30 fps PS4: 900p / 45 fps

900p / 45 fps Xbox Series X: 4K HDR / 60 fps

4K HDR / 60 fps Xbox Series X (Ray Tracing ligado): 4K HDR / 45 fps

4K HDR / 45 fps Xbox Series S: 1440p HDR / 45 fps

1440p HDR / 45 fps Xbox Series S (Ray Tracing ligado): 1440p HDR / 30 fps

1440p HDR / 30 fps Xbox One X: 1080p / 60 fps

1080p / 60 fps Xbox One X (modo Alta Resolução): 4K HDR / 30 fps

4K HDR / 30 fps Xbox One: 900p / 30 fps

900p / 30 fps Stadia: 1080p / 60 fps ou 4K/ 60 fps (4K com upscale e resolução dinâmica)

E aí, o que vocês acharam? Empolgados? Contem para nós na seção de comentários!