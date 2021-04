Resident Evil Village: demo Castle chega amanhã (24) e ganha trailer

A Capcom divulgou, nesta sexta-feira (23), um trailer inédito da demo “Castle” de Resident Evil Village, que será disponibilizada amanhã (24) exclusivamente para PlayStation 4 e PlayStation 5. Além do vídeo, o game ganhou novos detalhes sobre a ambientação e o clima de terror.

O trailer está sonorizado com a música “Vanish”, do cantor Giveon. De acordo com Tsuyoshi Kanda, produtor do jogo, a canção combina bastante com a trama. “Sua letra e melodia imediatamente evocam os temas de solidão e perda do game, do momento que você ouve os sinos no início do trailer”, diz em um texto publicado no PlayStation Blog.

Já o vídeo é praticamente um apanhado de todas as cenas que já foram divulgadas. O trailer lembra que a nova demo, que ficará disponível por somente 8 horas, pode ser jogada a partir das 21h deste sábado.

Ambientação de terror

Sobre a ambientação de Castle, Kanda pontuou que será bastante perceptível para o jogador a diferença entre a “vila decrépita”, mostrada na demo da semana passada, e o “interior suntuoso” do castelo da Lady Dimitrescu.

“Um dos maiores temas desta área, e do game em geral, foi criar ambientes cheios de beleza. Quando os jogadores não estiverem fugindo para sobreviver, queremos criar cenários que possam ser apreciados lentamente, absorvendo todos os detalhes. Claro, todo retrato de beleza possui uma face de terror”, explicou.

O representante da Capcom também argumentou que o foco em Resident Evil 7 foi criar ambientes claustrofóbicos e que dessa vez a intenção foi pensar em cenários mais variados. Além da vila e dos corredores do castelo, também serão vistos corredores subterrâneos gelados e calabouços, por exemplo.

“Desta vez, ele (Ethan Winters) não apenas encontrará mais ambientes, como também terá um arsenal bem maior à sua disposição. Cabe a você criar uma estratégia e descobrir o que funciona melhor em cada novo ambiente que explorar”.

Por último, Kanda lembrou que a demo possui acesso a recursos do PS5 como o áudio 3D, gráficos com ray tracing e gatilhos adaptáveis que ajudam a sentir o peso das armas.

E você, está empolgado para jogar a nova demonstração de Resident Evil Village? Deixe a sua opinião na seção de comentários abaixo!