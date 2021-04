Resident Evil Village ganha gameplay com lobisomens e muito terror

Na próxima quinta-feira (15), a Capcom fará o Resident Evil Showcase, um evento com mais novidades de Resident Evil: Village. Contudo, a Game Informer terá conteúdo exclusivo do jogo no próximo mês e já trouxe um pequeno trecho de gameplay para darmos uma bisbilhotada do que esperar do novo título da franquia de terror da empresa.

No vídeo, vemos alguns clipes de jogabilidade, mostrando os inimigos lobisomens, mais detalhes do mapa da vila de Resident Evil: Village e até uma breve olhada em uma sniper em ação. Confira abaixo:

Apesar de curto, o gameplay nos dá mais detalhes do que esperar do jogo de terror, que terá muitos outros detalhes e vídeos de jogabilidade no evento de quinta-feira (15), que acontece às 19h do horário de Brasília.

Resident Evil: Village chega ao PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC no dia 7 de maio de 2021.