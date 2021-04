Resident Evil: Village ganha show com fantoches no Japão

A Capcom arranjou uma forma bem peculiar para promover o lançamento de Resident Evil: Village no Japão: realizar uma propagada com fantoches dos principais vilões presentes no novo game.

A propaganda em questão tem pouco mais de três minutos e traz bonecos de Lady Dimitrescu, Heisenberg, Moreau e Angie catando e interagindo entre si de uma forma bem diferente da que veremos na nova aventura – e inclusive dizendo que a vila onde o jogo acontece não é tão assustadora quanto muitos imaginam.

Confira o show a seguir:

Vale mencionar que o segundo episódio dessa sequência de comerciais será lançado no dia 7 de maio, data em que Resident Evil: Village chegará oficialmente às lojas em versões para Stadia, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.