Resident Evil: Village ganha trailer com detalhes da história e inimigos

Durante o Resident Evil Showcase de hoje (15), a Capcom revelou um novo trailer de Resident Evil: Village, mostrando mais da campanha de Ethan Winters na vila gelada do jogo. Entre as novidades, vemos os problemas que o protagonista passando por apuros, como ser capturado pelo vilão Heisenberg, novos inimigos e muito mais.

Em certo momento, vemos que Ethan é capturado e que há diversos NPCs no vilarejo que também estão em apuros com os “inimigos lobisomens”, dizendo que a “Mãe Miranda sempre nos protegeu”, dando a entender que podemos ver mais interações humanas na campanha e que a vila não está contra o personagem.

Segundo a descrição da Capcom: “novas cenas oferecem um vislumbre de uma imensa fábrica subterrânea possivelmente usada para a produção de criaturas humanoides, além de um vasto lago artificial que abriga o que parece ser um colossal monstro aquático. O homem misterioso que apareceu no Resident Evil Showcase de janeiro revelou ser Heisenberg, certamente mais um formidável oponente no caminho do protagonista Ethan Winters em sua busca pela filha raptada. O veterano Chris Redfield também faz uma aparição com motivos questionáveis, criando ainda mais mistério sobre seu papel na trama”. Confira o novo vídeo de Resident Evil: Village:

No fim do trailer, vemos novamente Chris demonstrado como um possível vilão, com o protagonista dizendo que ele já matou Mia e que pode muito bem matá-lo e acabar com tudo. Será que Chris se tornou um vilão ou há alguma pegadinha na história?

Resident Evil: Village chegará ao PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC e chegará dublado em PT-BR pela primeira vez no Brasil. Além disso, Resident Evil Village terá novas demonstrações nos consoles.